Suspeito de receptação é preso e celulares e notebooks são recuperados em Barcarena

Um homem, que atuava com a manutenção de eletrônicos, foi preso na tarde de sábado (27/07) suspeito de receptação qualificada, em Barcarena, região Metropolitana de Belém. Conforme a Polícia Civil, o investigado teria recebido aparelhos celulares e notebooks roubados de assaltantes para fazer o desbloqueio. Os itens são de uma empresa provedora de internet que havia sido invadida por homens armados no dia 10 de junho deste ano.

VEJA MAIS

O suspeito foi preso por meio da Delegacia de Vila dos Cabanos. Segundo a delegada Maria Alexia, as buscas ocorreram em dois endereços e tiveram início após um suspeito de roubo ser autuado em flagrante e reconhecido pela equipe de investigadores que trabalham na apuração do caso do roubo qualificado.

“Durante a autuação de um suspeito de roubo, que já foi preso por envolvimento em um roubo qualificado, onde três criminosos com uso de muita violência, entraram em uma empresa provedora de internet e subtraíram celulares, notebooks, televisores e outros objetos. Foram apontados os locais onde os bens estavam escondidos. De posse das informações iniciamos as buscas e conseguimos recuperar parte dos bens”, contou.

Buscas

Durante as diligências no primeiro endereço, foram encontrados dois notebooks e três celulares. O suspeito preso e autuado no local teria recebido os aparelhos para os desbloquear, pois já trabalha com manutenção de eletrônicos.

Já no segundo endereço, a suspeita que teria recebido o notebook para guardar, não estava no local. A entrada dos agentes no local foi permitida por outra moradora. No local, a equipe policial conseguiu localizar o notebook e outros eletrônicos com procedência suspeita. Os itens foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia. A Polícia Civil continua em diligências para chegar na identificação de outros suspeitos de participação no crime.