Foragido da justiça por estupro de vulnerável é recapturado em Ananindeua

Um homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável em Ananindeua, na Grande Belém. A prisão ocorreu na quinta-feira (25) e foi realizada por uma equipe da Delegacia do Distrito Industrial, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

Contra o homem, havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Crimes Contra a Criança e ao Adolescente de Ananindeua, pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

O homem foi informado sobre o mandado de prisão e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis. Após as formalidades, foi submetido a um exame de lesão corporal e encaminhado à Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SEAP), onde está à disposição da justiça.​

Segundo a Superintendência da Região Metropolitana de Belém, a prisão do homem em questão é parte de um esforço entre as autoridades policiais, com objetivo de combater crimes contra crianças e adolescentes.

Informações que ajudem a polícia a identificar e localizar responsáveis por crimes como esse podem ser repassadas ao disque denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita, com anonimato garantido.