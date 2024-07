Idoso é preso suspeito de estupro de vulnerável em Santarém

Um idoso de 67 anos foi preso no bairro da Matinha, em Santarém, oeste do Pará, sob suspeita de estupro de vulnerável. A Polícia Militar foi acionada e encontrou os pais da vítima, de apenas 8 anos, e a criança no local indicado.

De acordo com o 2º tenente da Polícia Militar, Alciomar, a criança relatou que o suspeito, seu vizinho, a chamou e ofereceu dinheiro para que ela comprasse uma lâmpada. “Segundo relatos da vítima, neste momento ele teria feito o toque nela. A mesma tentou sair do local e ele a impediu. Essa informação foi reforçada pelos pais. Diante disso, tivemos contato com ele e o mesmo negou as acusações”, explicou o tenente Alciomar.

Ao ser levado à delegacia, o idoso negou novamente ter cometido o crime. “Só pedi para ela comprar a lâmpada, ela ia passando na rua. Ela foi, nem comprou a lâmpada. Tu vai na taberna? Vou! Eu sentado na frente, dei o dinheiro, quando ela voltou, me devolveu os 10 e dei 4 reais, só isso que aconteceu”, disse o suspeito.​

Questionado sobre ter impedido a criança de sair da casa, o idoso destacou que a menina não chegou a entrar na residência e que respeita as crianças, pois tem netos, mulher e só fica na cidade devido a vários problemas de saúde.

O idoso foi apresentado ao delegado plantonista para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil continua investigando o caso.

As informações são do site O Impacto.