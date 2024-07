Colisão frontal entre veículos deixa feridos no sudeste do Pará

Um grave acidente de trânsito ocorreu na noite da última segunda-feira (16) na VS-52, às proximidades de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Testemunhas relataram que dois veículos, de placas não divulgadas, colidiram frontalmente.

As vítimas do acidente teriam ficado em estado grave, mas até o momento não há maiores detalhes sobre a dinâmica da colisão ou a velocidade em que os veículos estavam no momento do impacto.

A reportagem de O Liberal apura mais informações​ para atualizar este texto.