Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Vitória do Xingu

Karoliny Dantas, 32 anos, foi morta a facadas na noite do último sábado (13), dentro da própria residência, localizada na travessa Medeiros, bairro Nova Conquista, em Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, Francivaldo dos Santos Ferreira, que foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, o casal havia se separado recentemente. Francivaldo, que não aceitava o fim do relacionamento, foi até a casa de Karoliny armado com uma faca. No local, encontrou a vítima conversando com outro homem e iniciou uma briga. Karoliny tentou intervir e acabou sendo atingida com golpes no peito, pescoço e mão.

VEJA MAIS

Karoliny foi levada ao Hospital Muni​cipal de Vitória do Xingu e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira. Ela morreu cerca de 12 horas depois.

Francivaldo foi preso em flagrante no local do crime e levado à delegacia de Polícia Civil de Vitória do Xingu para prestar depoimento. A arma do crime foi apreendida. Ele agora responde pelo crime de feminicídio.

Karoliny deixou dois filhos adolescentes, mas não foi confirmado se são frutos do relacionamento com o suspeito. A Polícia Civil continua investigando o caso, para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias do crime.

Com informações do site Confirma Notícia.