homem sai para pescar e é morto a tiros na zona rural de redenção

Jorge Moreira Félix foi morto a tiros, na noite da última segunda-feira (15), na zona rural de Redenção, no Sul do Pará. Ao que tudo indica, ele teria discutido com um suposto funcionário de uma fazenda, que fica a cerca de 5 km do setor Solar Marista. Outro rapaz, que terá o nome preservado e estava com Félix, conseguiu escapar dos disparos. O crime teria ocorrido por conta deles estarem pescando numa área que seria território da fazenda.

Por volta das 19h, o homem que estava junto de Jorge relatou o caso ao 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) e à família da vítima. Segundo o portal Fato Regional, ele disse que os dois estavam pescando quando foram abordados pelo suposto funcionário da fazenda. Os tiros que mataram a vítima começaram após uma discussão, que teria saído do controle após o suspeito sacar uma arma e atirado.

As autoridades policiais foram até o local do crime e identificaram o autor dos disparos, ainda de acordo com o Fato Regional. As buscas pelo suspeito, que não teve o nome revelado, continuam. Até o momento, ele ainda não foi preso.

O corpo de Félix foi removido por uma funerária. Amigos e familiares cobram justiça pela morte dele. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.