Mulher é morta a tiros dentro de bar em Santa Izabel do Pará

Uma mulher identificada como Marizélia Miranda dos Santos foi assassinada com vários disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (15/07), no município de Santa Izabel do Pará, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima estava dentro de um bar, localizado às margens da BR-316, no chamado 'Trevo de Vigia', quando um homem teria entrado no estabelecimento e efetuado os tiros. Em nota, a Polícia Civil disse que " equipes da delegacia de Santa Izabel trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Marizélia ".

Segundo a Polícia Militar, a cena do crime fica próximo ao trevo que dá acesso ao município. A mulher fazia o consumo de bebidas alcoólicas quando o autor do crime teria entrado e feito os disparos. Marizete morreu no local enquanto o suspeito fugiu. Testemunhas acionaram a PM, que isolou a área e, posteriomente, comunicou a PC sobre o caso.

Moradores do local informaram que a vítima seria conhecida na área por ser dependente química e fazer o uso de entorpecentes. Devido a situação, os agentes relataram que uma das linhas de investigação seria o de acerto de contas, mas somente poderão esclarecer o real motivo do asassinato com o decorrer das investigações.

Além de confirmar a apuração sobre a morte de Marizete, a Polícia Civil informou que " testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações".