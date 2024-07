Grávida é morta dentro de casa e vizinho preso em Novo Repartimento

Izaine Solidade da Silva, de 27 anos, foi encontrada morta dentro de casa com um ferimento na cabeça na noite de segunda-feira (15/7), em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A vítima estava grávida de 4 meses. O suspeito de assassiná-la, Rafael da Silva de Jesus, foi preso horas depois durante uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades depois que uma vizinha, que estava cuidando de um dos filhos de Izaine. A demora em buscar a criança mobilizou os moradores, que foram até a casa da gestante, que fica na Rua Buriti, no bairro Vila Nova. Conforme o portal Correio de Carajás, a vítima estava morta, nua em cima de uma cama e com um ferimento no ouvido.

A 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (23ª CIPM) e a Polícia Civil foram acionadas ao crime. A partir do acionamento e levantamento de informações no local do crime, os agentes descobriram que Rafael estava com Izaine na casa dela, na noite de domingo (14/7).

De acordo com as autoridades, os dois viviam um relacionamento e a vítima ameaçou contar o caso que ambos tinham para ex-companheira de Rafael. Ele teria ficado com raiva da atitude de Izaine e, por conta disso, a matou. O suspeito, segundo a PM, fugiu com a motocicleta e o celular da vítima.

Com a ligação de Rafael ao crime, as polícias Militar e Civil se juntaram para localizá-lo. A prisão dele ocorreu ainda na noite de segunda-feira. O suspeito foi detido em uma localidade chamada de Maracajá, que fica a cerca de 35 quilômetros de distância da sede de Novo Repartimento.

Rafael, que é vizinho de Izaine, confessou o crime após ser capturado, ainda conforme o Correio de Carajás. Ele foi colocado à disposição da Justiça. Na tarde desta terça-feira (16/7), ele passou por uma audiência de custódia no Fórum de Novo Repartimento. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para saber se ele permanece ou não detido pela morte da mulher, que tinha quatro filhos. O Grupo Liberal aguarda retorno.