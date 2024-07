Mulher é morta a tiros na frente dos filhos em Uruará; companheiro é principal suspeito

Uma mulher identificada como Eliane Correa Ramos, de 35 anos, foi assassinada na madrugada desta terça-feira (2/06), no bairro Pimentolândia, na cidade de Uruará, no sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o companheiro da vítima, chamado Francisco dos Santos Silva, é o principal suspeito de atirar e cometer o feminicídio. Os seis filhos do casal teriam presenciado tudo.

Testemunhas relataram que tudo ocorreu por volta de 00h30 da madrugada, no no travessão do km 180 sul. O marido de Eliane teria feito um disparo com uma espingarda contra a vítima, após uma discussão. Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o corpo da mulher caído no chão de bruços.

Os populares ainda informaram que o suspeito teria fugido em uma motocicleta logo após fazer o disparo e ainda levou a arma do crime. Os seis filhos do casal, quatro crianças e dois adolescentes, estavam no local quando os agentes chegaram. As autoridades acionaram o Conselho Tutelar do município para providenciar o acolhimento das crianças e adolescentes que estavam na residência.

Uma equipe da Polícia Científica foi chamada para realizar a remoção e necropsia do corpo de Eliane. Buscas foram feitas durante a noite para tentar localizar e prender Francisco.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Uruará trabalham para localizar e prender o autor do crime. Quatro crianças e dois adolescentes foram acolhidos por equipes do Conselho Tutelar local.