Adolescente é morta e tem corpo jogado dentro de poço pelo companheiro

Uma adolescente de 15 anos foi encontrada morta dentro de um poço de uma casa na cidade de Planaltina, em Goiás. Segundo a Polícia Militar da região, a vítima, identificada como Anna Carolina Silva, estava desaparecida há cerca de 10 dias e seu corpo foi encontrado em decomposição após buscas policiais no último dia 6 de junho, no Jardim Paquetá.

O principal suspeito do crime é o "companheiro" dela, um idoso de 63 anos, que se relacionava com a vítima há 40 dias. Ele foi preso no mesmo data da localização do corpo. Ao g1, o delegado Augusto Albernaz informou que o suspeito, que não teve a identidade revelada, confessou o crime.

"Tomado por um sentimento de raiva, [ele] desferiu facadas no seu pescoço", relatou a polícia sobre a confissão do idoso. O corpo da vítima apresentava diversos ferimentos de faca, com marcas no pescoço, pernas, mãos e tórax.

MORTE E INVESTIGAÇÃO

A PM explicou que foi informada sobre o desaparecimento da adolescente e, após uma investigação, localizou a residência onde o corpo estava escondido. Os policiais encontraram o corpo após estranharem uma recente estrutura de cimento sobre a cisterna, o que levantou suspeitas.

Ao g1, a Polícia Civil relatou que, inicialmente, o suspeito negou os crimes, porém, parentes da vítima suspeitavam que o corpo encontrado seria o de Anna Carolina Silva. A confirmação veio quando a família reconheceu as tatuagens da jovem no corpo.

Conforme declarado pela polícia, o idoso admitiu o crime após ser confrontado pelos agentes. O delegado revelou que o assassinato foi motivado pelas alegadas ameaças que Anna teria feito à família do idoso.

"[Ele] disse que eles mantinham relacionamento há 40 dias e que Anna frequentava sua casa. Acerca de sua motivação, disse que a matou diante de ameaças que ela teria feito contra sua família. Além disso, ele afirmou que Anna teria dito que iria tomar a casa dele na Justiça", detalhou a polícia sobre a motivação do crime.

Ainda segundo narrado pelo idoso à polícia, o crime aconteceu enquanto a adolescente dormia no sofá da casa dele sob o efeito de drogas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de oliberal.com)