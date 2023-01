Chacina no DF: polícia identifica o corpo de jovem de 19 anos, última desaparecida das 10 vítimas

Nesta quarta-feira (25), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou o corpo de Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19 anos, a última vítima desaparecida no caso da chacina de uma família na capital federal. As informações são do portal G1.

O cadáver foi encontrado na madrugada desta terça-feira (24) em uma cisterna numa casa abandonada em Planaltina. Os outros dois corpos localizados no mesmo local já foram identificados: são de Thiago Gabriel Belchior, marido da cabelereira Elizamar Silva, e de Cláudia Regina Marques Oliveira, mãe de Ana Beatriz e ex-esposa do pai de Thiago, Marcos Antônio Lopes, que também foi morto.

Segundo a Polícia Civil, por causa das condições em que estava o cadáver da jovem, a identificação foi feita por sequenciamento genético. Com a identificação, fica confirmado que 10 pessoas da mesma família foram assassinadas. As vítimas são:

Elizamar Silva, de 39 anos: cabeleireira;

Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos: marido de Elizamar Silva;

Rafael da Silva, de 6 anos: filho de Elizamar e Thiago;

Rafaela da Silva, de 6 anos: filha de Elizamar e Thiago;

Gabriel da Silva, de 7 anos: filho de Elizamar e Thiago;

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos: pai de Thiago e sogro de Elizamar;

Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 54 anos: ex-mulher de Marcos Antônio;

Renata Juliene Belchior, de 52 anos: mãe de Thiago e sogra de Elizamar;

Gabriela Belchior, de 25 anos: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar;

Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19 anos: filha de Cláudia e Marcos Antônio.

Três suspeitos já foram presos por envolvimento na chacina da família: Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo.

O quarto suspeito é Carlomam dos Santos Nogueira, que é procurado. As investigações apontam que ele conhecia as vítimas e pelo menos um dos outros suspeitos. Em um vídeo, ele aparece comemorando com um dos presos.

