Polícia Civil encontra corpo de homem em cisterna após 15 dias de desaparecimento

Na tarde da última quarta-feira (26), a Polícia Civil do Goiás (PCGO) encontrou o corpo de Roberto Caetano de Souza, de 51 anos, dentro de uma cisterna em Luziânia, região do Entorno do Distrito Federal. As investigações apontam que a vítima foi asfixiada e lançada no poço no dia 11 de julho, quando foi dada como desaparecida. Os laudos cadavérico e de local, realizados pela Polícia Técnico-científica de Goiás, revelaram que Roberto sobreviveu no local por 15 dias e morreu horas antes de ser encontrado.

A prisão em flagrante de três pessoas foi realizada pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Luziânia, logo após o corpo ser descoberto na cisterna, que possui uma profundidade de 6 metros e está localizada próxima à residência dos suspeitos, no bairro Parque Estrela Dalva X, região do Jardim Ingá.

De acordo com informações obtidas pelos investigadores, o crime envolveu cinco indivíduos e foi motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Os suspeitos asfixiaram a vítima e a lançaram dentro da cisterna. Até o momento, dois suspeitos ainda estão foragidos.

Todos os envolvidos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores, uma vez que o crime foi cometido na presença de uma adolescente. As investigações continuam em busca dos foragidos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado para remover o cadáver do local, enquanto a Polícia Técnico-científica realizou os exames periciais. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia, onde será submetido a análises adicionais.