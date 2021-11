VÍDEO: Mulher é resgatada de dentro de cisterna com 12 metros de profundidade

Em um acidente no quintal de casa, uma mulher de 43 anos caiu dentro de uma cisterna de 12 metros de profundidade e precisou ser resgatada. A ação dos bombeiros aconteceu no sábado (20), em Jaraguá (GO). As informações são do UOL.

Ela foi retirada com a ajuda do Corpo de Bombeiros, que usou cordas para reerguer a vítima. A mulher estava com a água acima da cintura.

A vítima foi resgatada consciente, mas com diversas escoriações. Ela recebeu os primeiros socorros dos bombeiros e foi encaminhada para o hospital da região.