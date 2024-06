Homem é preso suspeito de esfaquear a amiga da esposa em boate de Paragominas

Uma mulher foi esfaqueada no interior de uma boate em Paragominas, no sudeste do Pará, após tentar mediar uma discussão. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (23), no bairro Promissão II, quando a vítima teria tentado intervir em uma briga de casal. Segundo os relatos de testemunhas, o marido de uma cantora que iria se apresentar no local é o principal suspeito e foi preso ainda na boate. Os nomes dos envolvidos não foram informados.

VEJA MAIS

Segundo a direção da boate, a cantora e o marido, suspeito do crime, discutiram quando estavam no camarim pouco antes da apresentação. A amiga da cantora, que presenciou o desentendimento, tentou intervir na briga. Foi quando o suspeito pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima. Na sequência ele ainda tentou fugir, mas, algumas pessoas que estavam no local não permitiram e o seguraram até a chegada da polícia. Os PMs ainda tiveram que impedir que o suspeito fosse linchado.

Conforme o portal Boletim Paragominas, a vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em estado grave, e em seguida, transferida para o hospital regional. O suspeito do crime foi conduzido a uma delegacia e apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.