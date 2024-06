Homem é morto com golpes de facão após ser flagrado agredindo a esposa, em Moju

Um homem identificado como Edson Corrêa de Moraes foi morto a golpes de facão na tarde deste domingo (23/06) após ser flagrado agredindo a esposa, no município de Moju, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o crime teria ocorrido na Vila Cardoso, zona rural da cidade, quando familiares da mulher interviram na situação.

De acordo com as informações iniciais, os suspeitos de esfaquearam e matarem Edson são o pai e o irmão da companheira da vítima. Testemunhas relataram que Edson teria agredido a companheira outras vezes e que os familiares da mulher já teriam se desentendido com o homem anteriormente. Na ocasião de mais uma agressão, o pai e o irmão da mulher presenciaram a situação e iniciaram uma briga com Edson.

Pessoas que estavam na área informaram que a luta corporal foi travada ainda dentro de um imóvel e depois continuou na rua. O irmão da companheira de Edson teria pego uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima, que teve até mesmo o braço esquerdo decepado. Edson morreu antes de ser socorrido para uma unidade hospitalar.