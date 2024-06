Mãe é presa após agredir filhos pequenos e ferir animais em Moju

Uma mulher, identificada pelo prenome Carla, foi presa após agredir violentamente seus filhos pequenos e animais domésticos, na tarde do último sábado (01/06), por volta das 17h30, em um condomínio industrial, localizado na zona urbana de Moju, no nordeste do Pará. Com informações do site Moju News.

Testemunhas informaram às autoridades policiais que Carla teria jogado seu filho, de apenas 2 anos, no chão com força, e ferido a cabeça da filha, de 10 anos. A situação, contudo, escalou quando a mulher, não se contentando, voltou sua agressividade contra os animais da residência.

A agressora utilizou um pedaço de pau para bater no cachorro e nos porcos, e ainda desferiu um corte de faca na barriga do cavalo pertencente ao seu ex-marido. Em um ato de desespero para salvar o cavalo, o ex-marido lutou contra a mulher e conseguiu desarmá-la, mas sofreu um corte no braço esquerdo durante a ação.

A ocorrência foi informada ao Corpo de Bombeiros, que rapidamente acionou a Polícia Militar do Pará (PMPA). Policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM) foram informados sobre o caso via sistema interativo e chegaram rapidamente ao local, onde constataram a veracidade dos fatos.

Com a chegada dos agentes, Carla foi detida e conduzida à delegacia de Moju para a realização dos procedimentos legais cabíveis. As vítimas, incluindo as crianças e os animais, estão recebendo os cuidados necessários após o trauma.