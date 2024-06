‘Fofão’ é detido sob suspeita de tráfico de drogas e roubo em Moju

Um homem identificado como Warleson de Lima Oliveira, mais conhecido como “Fofão”, foi preso suspeito de tráfico de drogas e roubo no município de Moju, no nordeste do Pará. A captura ocorreu após na manhã deste domingo (23/06), na travessa São Bernardino, no bairro Parolândia, após uma denúncia sobre a venda de entorpecentes da área.

Equipes da Polícia Militar receberam o acionamento e foram ao local indicado na denúncia. No endereço, encontraram um homem que tinha as mesmas características repassadas aos agentes. De acordo com a PM, quando o homem viu os policiais, teria corrido e tentou fugir para dentro da vila de Kitnets. A equipe policial iniciou uma perseguição e fez buscas no local, encontrando o suspeito em um dos quartos.

Na vistoria pessoal, os agentes encontraram nos bolsos de ‘Fofão’ quatro porções de uma substância semelhante a cocaína. Ao vistoriar o quarto, os agentes ainda localizaram mais 15 porções da mesma substância, uma balança de precisão e uma pequena quantidade de uma substância que aparentava ser maconha, que estavam dentro de um pote em cima de um armário. Dentro o imóvel ainda estavam duas mulheres. Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia (DEPOL) para os procedimentos cabíveis.

Conforme a PM, Fofão seria suspeito de envolvimento em um roubo a casa de um militar em dezembro de 2023.