Casal é morto durante relação sexual em quarto de bar; saiba mais

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros durante ato sexual na comunidade de Travessão do Zero, zona rural de Uruará, sudoeste do Pará. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (15), após as vítimas e suspeito estarem bebendo em um bar. As vítimas foram encontradas caídas e sem roupas no local.

Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu em um quarto do estabelecimento. O suspeito do crime, que foi identificado como Jocines Oliveira da Luz, de 52 anos, havia tido um relacionamento no passado com a mulher assassinada e não teria superado o término. Ele estava consumindo bebidas no local e viu a ex com outro homem, chamado Cleyton. Em certo momento, o casal entrou na casa onde funcionava o bar. O suspeito ficou sabendo que a mulher estaria mantendo relações sexuais com Clayton. Com ciúmes, Jocines pegou uma espingarda calibre 28, entrou no quarto e disparou contra o casal. As vítimas morreram na hora.

VEJA MAIS

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta de 02h15 para atender à ocorrência. As pessoas que ainda estavam na área informaram o que ocorreu para os militares. O suspeito teria fugido após os homicídios. Jocines, que é natural do município de Itupiranga, foi preso na casa onde mora em Uruará. Ele ainda tentou se esconder dos agentes, mas foi preso em flagrante debaixo da cama. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Uruará trabalham para localizar o suspeito do crime, que já foi identificado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.