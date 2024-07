Idosa morre ao ser atropelada por ônibus no BRT, em Belém

Uma idosa, identificada como Clarice Menezes Duarte, morreu no final da manhã desta terça-feira (16/07) ao ser atropelada por um ônibus na avenida Almirante Barroso, esquina com a travessa Humaitá, no bairro do Marco, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima estaria atravessando na faixa de pedestre quando foi atingida por um ônibus que trafegava na pista do Bus Rapid Transit (BRT), no sentido Belém - Entroncamento. Segundo a Polícia Civil, motorista do transporte coletivo "se apresentou espontaneamente na delegacia e, por esse motivo, não houve prisão, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito".

De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha acabado de sair de uma clínica, localizada na Almirante Barroso. Quando ela atravessou, o sinal estava fechado para os veículos, mas o ônibus que seguia na faixa do BRT não teria conseguido desviar. A mulher acabou sendo atingida e morreu no local.

A Polícia Militar está no local auxiliando no isolamento da área. Segundo o Tenente-Coronel Freitas, do 1º Batalhão de PM, já estão sendo realizadas buscas pelo motorista do ônibus. “Haverá uma investigação para verificar o motivo do ônibus estar transitando nessa faixa do BRT, haja vista que ele não é um veículo expresso. O motorista se evadiu do local e já estamos em diligências, através de endereços, para o localizar. Acredito que até o final do dia vamos fazer a captura”, disse o militar.

Testemunhas informaram que o condutor do coletivo, que faz a linha Distrito Industrial, saiu do local logo após o acidente. As pessoas na área disseram que o ônibus teria entrado na pista do BRT para evitar o congestionamento que se formava na área, e então atingiu a mulher. No entanto, todos os relatos serão apurados pela Polícia Civil.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que agentes de trânsito estão orientando os condutores na avenida Almirante Barroso, entre as travessas Humaitá e Vileta, devido ao sinistro na via expressa do BRT.

"Não temos informações sobre as circunstâncias do sinistro. As pistas de rolamento não foram prejudicadas e o trânsito está fluindo normalmente. No entanto, a pista do BRT, no trecho citado acima, está interditada para permitir o trabalho de remoção da vítima. Os agentes de trânsito permanecerão no local orientando os condutores, até que a pista interditada seja liberada", disse o comunicado.

A PC também informou, em nota, que "equipes da delegacia do Marco apuram as circunstâncias do acidente de trânsito". Para auxiliar nas investigações do caso, perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas, conforme disse a PC no comunicado.