Pai e mais dois filhos estão entre as vítimas de acidente grave registrado no nordeste do Pará

Das quatro pessoas que morreram no acidente de trânsito em Ipixuna do Pará, nordeste do estado, três delas são da mesma família. Antônio Carvalho conduzia um Chevrolet Onix preto. Junto dele estavam os filhos, identificados apenas como Ricardo e Isabela, que não tiveram as idades reveladas. A mãe dos dois e esposa de Antônio, de prenome Maria, ocupava o mesmo carro. Apenas ela conseguiu sobreviver. O sinistro aconteceu no quilômetro 201 da BR-010, na tarde de sexta-feira (12/7). Além do Chevrolet Onix, dois caminhões se envolveram no acidente.

Antes do caso acontecer, estava sendo removido da via um outro veículo que tinha se acidentado no dia anterior. Para que o trabalho fosse realizado, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlava o fluxo de veículos na área.

Enquanto a remoção daquele automóvel acontecia, o trânsito na pista contrária, sentido Paragominas – Ipixuna do Pará, se encontrava parado. Nessa faixa estavam Antônio, Ricardo, Isabela e Maria, no Chevrolet Onix preto. Na frente deles, havia um caminhão vermelho, que também aguardava liberação da PRF para se mover.

De repente, um caminhão branco atingiu a traseira do Onix, fazendo com que o carro fosse prensado no automóvel da frente, de acordo com o relato das autoridades. A Polícia Civil investiga o que teria feito o condutor do caminhão branco bater contra o veículo menor.

O caminhoneiro que colidiu contra o carro, que não teve o nome informado, morreu ainda no local do acidente após o impacto. Já o condutor do outro automóvel de carga envolvido no sinistro, que estava à frente do Chevrolet Onix, não se feriu.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) confirmou que, ao todo, “ foram registradas 5 vítimas no acidente entre os dois veículos ". A Polícia Científica removeu os corpos das vítimas ao Instituto Médico Legal para realização de exame cadavérico e, posteriormente, serem entregues às suas respectivas famílias. Maria foi encaminhada para o hospital, conforme dito pelo CBMPA, mas o estado de saúde dela não foi revelado até o momento.