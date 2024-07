Mãe morre e filho fica ferido após serem atingidos por carreta na BR-316

Uma mulher morreu e seu filho ficou ferido após serem atingidos por uma carreta na tarde de ontem, na rodovia BR-316, próximo ao Km 36, perto do trevo entre Santa Izabel e Vigia, no Pará.

VEJA MAIS

De acordo com testemunhas, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo, que acabou saindo da pista e indo parar no acostamento, onde a mãe e o filho estavam transitando em uma bicicleta.

Os dois foram parar embaixo do veículo. A mulher sofreu graves ferimentos, não resistiu e morreu no local antes da chegada das equipes de socorro. Seu filho foi levado para atendimento médico e até o momento não há informações detalhadas sobre o estado de saúde da criança nem sua idade.

O acidente causou congestionamento durante quase uma hora na via. Muitos condutores que passavam pelo local fizeram vídeos para compartilhar as imagens nas redes sociais. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceram ao local para realizar os procedimentos necessários.

A Polícia Civil informou que está investigando as circunstâncias do acidente, enquanto o condutor do caminhão, que permaneceu no local e prestou socorro às vítimas, passou por um teste de alcoolemia que resultou negativo.

A PRF não forneceu detalhes adicionais antes do fechamento desta matéria. A investigação segue sob responsabilidade da Delegacia de Santa Izabel do Pará.