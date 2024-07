Polícia Civil identifica e prende suspeitos de envolvimento na morte de vigilante em Bragança

Pelo menos cinco pessoas suspeitas de envolvimento na morte do vigilante Flank Max Gomes Coelho, registrada em Bragança, já foram identificadas pela Polícia Civil do Pará. Marcos Vinícius da Silva Pereira e Roger Araújo de Souza morreram durante uma ação policial na quarta-feira (10), na Vila do Livramento, em Augusto Corrêa, no nordeste paraense.

Outras três pessoas, identificadas como Marciane Dias dos Reis, “Catita” e Marcos Paulo Ramos Santos, foram presas também na quarta-feira (10), em Bragança. A motocicleta utilizada por Marcos Vinícius e Marcos Paulo, autores diretos do crime, foi apreendida no município de Tracuateua. O veículo tinha registro de roubo, segundo a Polícia. Ainda não há detalhes sobre a motivação para o homicídio.

Ação e reação

A investigação iniciou logo após o crime. A polícia conseguiu localizar a motocicleta e recebeu informações sobre o possível paradeiro dos suspeitos do crime. Ao chegarem no local indicado, as equipes foram recebidas por três homens armados: Marcos Vinícius, Roger Araújo de Souza e um ainda não identificado, que dispararam.

Após confronto, Roger morreu no local, Marcos Vinícius foi alvejado e socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde morreu horas depois. O terceiro suspeito empreendeu fuga e não foi localizado. Com o trio, a polícia apreendeu uma arma de fabricação caseira, uma pistola .40, projéteis de arma de fogo, além de grande quantidade de drogas.

Enquanto estava vivo na UPA, Marcos Vinícius forneceu informações à polícia sobre o esconderijo dos armamentos utilizados pelo grupo criminoso. A partir dessas informações, a polícia localizou a residência de Marciane, em Bragança, onde apreendeu um vasto material ilícito enterrado no quintal, incluindo espingardas, fuzis, munições e carregadores.

Segundo a polícia, Marciane é sogra de um homem conhecido como “Catita”, integrante de uma facção criminosa, na qual ocupa o cargo de “torre”. Ambos são suspeitos de envolvimento na morte do vigilante Flank Max, embora a polícia ainda não tenha detalhado a participação específica de cada um no homicídio.

Os suspeitos presos foram encaminhados à unidade policial e colocados à disposição da justiça. A investigação continua para identificar e prender outros possíveis envolvidos no crime.

Relembre o caso

Na noite de terça-feira (9), Flank Max Gomes Coelho foi assassinado a tiros em frente ao Mercantil Floresta, no bairro Padre Luiz, em Bragança.

Câmeras de segurança do estabeleciment​o comercial registraram toda a ação criminosa. Dois homens em uma motocicleta, com o piloto vestindo uma camisa de mototaxista, passaram pelo local onde Flank conversava com outras pessoas. Pouco depois, eles retornaram e o garupa desceu do veículo, disparando contra Flank, que morreu na hora.

Após o crime, os assassinos fugiram em direção desconhecida. O corpo de Flank Max ficou estendido na calçada, cercado por curiosos até a chegada das autoridades policiais.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local, iniciando os procedimentos de acionamento das polícias Civil e Científica do Pará. O corpo de Flank Max foi periciado e removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Bragança.

Equipes policiais continuam realizando diligências para esclarecer todos os detalhes sobre o crime. Informações que ajudem a polícia podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, através do número 181. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.