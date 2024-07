Operação prende suspeito de vender falsos pacotes de ‘turismo religioso’ à Europa e outros países

Um falso agente de viagens foi preso nesta quinta-feira (11) por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) da Polícia Civil. A prisão, de caráter preventivo, foi determinada com base em investigações feitas por meio da Operação Peregrino, que apontaram a prática de estelionato qualificado. O suspeito oferecia pacotes de viagens com destino à Europa e outros países para “turismo religioso”. Cerca de 20 pessoas, na grande maioria idosos, procuraram a unidade policial para registrar o boletim de ocorrência.

De apenas um dos grupos, o suspeito recebeu mais de R$ 800 mil das vítimas, sem ter nenhuma viagem marcada. "Diante disso, as nossas equipes realizaram diligências e conseguiram identificar a destinação dos valores desviados pelo investigado, tendo sido apreendido um veículo recém-comprado, no valor de R$ 150 mil, bem como documentação que reforça as acusações feitas na investigação", explicou o delegado-geral Walter Resende.

Segundo o delegado da Dedcon, Yuri Vilanova, durante as investigações ficou comprovado que documentos falsos eram apresentados para as vítimas, além de passagens e reservas de hotéis inexistentes. O criminoso tinha como estratégia de convencimento fazer reuniões dentro de igrejas junto com padres para dar veracidade ao seu discurso.

“As vítimas relataram que após as contratações, o suspeito marcava reuniões para que os contratantes pudessem escolher os destinos de viagem, porém no dia marcado sempre acontecia um imprevisto alegado por parte da agência de viagens”, contou.

Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o preso encontra-se à disposição da Justiça.