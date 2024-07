Polícia investigará morte de homem dentro da UIPP da Terra Firme

A Polícia Civil investigará a morte de um homem não identificado dentro da Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) da Terra Firme, localizada na avenida Celso Malcher, em Belém, na tarde desta quarta-feira (10/07). O homem foi encaminhado para a unidade por uma guarnição da 2ª Companhia da Polícia Militar (PM) após o acionamento de uma moradora do bairro, que informou a presença de um homem alterado em frente a sua residência. O homem morreu enquanto estava no banheiro da UIPP.

O homem que vestia apenas um short aparentava estar em surto. Peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) estiveram no local. O corpo foi removido e passará por exame de necropsia para determinar a causa da morte. Ele ficará aguardando a identificação no Instituto Médico Legal (IML) por um mês.

O homem chegou na delegacia por volta de 12h30. O boletim de ocorrência descreve que o homem era magro aparentava ter entre 40 e 50 anos, trajava apenas uma bermuda nas cores azul, branco e preto, sem camisa e descalço, com uma tatuagem no antebraço esquerdo com a palavra "respeito" e outra tatuagem no braço direito com o desenho de um cachorro e um tribal.

De acordo com informações do capitão Porto da PM, o homem não possuía nenhuma identificação. Ele foi conduzido até a delegacia de maneira tranquila e não demonstrou em nenhum momento comportamento agressivo. A vítima estava em surto falando coisas sem sentido.

“Já aqui na Polícia Civil, ele ficou andando de um lado para o outro. Em conversas preliminares com os policiais civis, ele continuou não falando coisa com coisa, ainda com discursos que ninguém conseguia entender. Esperávamos que fosse um alucinógeno ou entorpecente e que cessasse o efeito para que pudesse ouvir ele. Constatar o nome, a qualificação e o que de fato ocorreu", explica o capitão.

Morto no banheiro da UIPP

Após o homem entrar no banheiro, os policiais civis ouviram um barulho de dentro do espaço. Ao entrarem viram o homem no chão. Ele ainda foi atendido por um técnico de enfermagem que estava na delegacia, mas foi constatado o óbito.

"A gente não sabe realmente o que foi que aconteceu. A perícia foi acionada para constatar que não houve nenhuma lesão, nem da Polícia Militar, nem da Polícia Civil, em desfavor do mesmo, e para que tudo seja esclarecido da melhor forma possível perante à justiça e que fique de conhecimento de todos da comunidade”, declarou o capitão Porto.

O membro da Polícia Científica perito Cordeiro, que esteve no local, informou que não havia vestígios de luta ou qualquer machucado suspeito no corpo da vítima. Apenas um hematoma na testa, que pode ter sido causado no momento da queda do homem no chão. A perícia fará a necropsia para determinar a causa da morte.

"O local está idôneo e alinhado, sem vestígios de luta. Ele apresentava apenas uma lesão no rosto bem característico de uma queda, mas o determinante mesmo vai ser a necropsia. De repente foi infarto, AVC, uma embolia, ou qualquer coisa assim. Então, só a necropsia vai determinar. Não tinha sinais de vestígios criminalísticos de local", destacou.

Nesta tarde o delegado Gustavo, titular da UIPP da Terra Firme, começou a ouvir todos os envolvidos na ocorrência, incluindo a mulher que acionou a PM, os agentes de segurança que encaminharam o homem à delegacia e os servidores que estavam no momento do fato na delegacia.

"A gente está averiguando as circunstâncias no qual ele chegou. Aparentemente, ele passou mal aqui dentro do prédio e em pouco tempo convulsionou. Inclusive, teve um rapaz que atendeu ele aqui, que é técnico de enfermagem, mas ele já estava sem sinais de vida. A perícia foi chamada para averiguar as circunstâncias da causa da morte. E todos os envolvidos que estavam dentro do prédio estão sendo ouvidos no momento", destacou.