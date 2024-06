Corpo encontrado em estabelecimento de Parauapebas é de eletricista

O corpo encontrado em um estabelecimento comercial de Parauapebas é do eletricista José Ribamar Costa. A vítima foi encontrada caída de bruços no chão, sem roupas e com ferimentos de arma branca, no início da tarde da quinta-feira (27), na avenida Castanheira, bairro Tropical.

José Ribamar foi encontrado por vizinhos, que após sentirem mau cheiro vindo do local, decidiram entrar no estabelecimento, onde havia sangue no chão e sinais de que poderia ter havido uma luta corporal.

Policiais Militares foram os primeiros a chegar ao endereço, após a comprovação da ocorrência, e acionaram a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML).

Uma faca foi encontrada no local e encaminhada à perícia para que se comprove se foi o objeto usado no crime. Até o momento, não foram divulgadas a autoria e a motivação para o crime. Imagens de câmeras de monitoramento foram solicitadas para ajudar na elucidação do crime. As informações são do portal Correio de Carajás.