Homem é encontrado morto com perfurações pelo corpo e despido dentro de imóvel em Parauapebas

Um homem identificado como Ribamar Costa, de idade não informada, foi encontrado morto na quinta-feira (27), dentro de um imóvel que fica na Avenida Castanheira, no bairro Tropical II, em Parauapebas, sudeste do Pará. A vítima foi localizada por moradores, incomodados com um mau cheiro vindo do local, que avistaram o corpo, que tinha marcas de perfurações de arma branca, totalmente despido e caído de bruços no quintal. A Equipe de Investigação de Homicídios, da Polícia Civil, foi acionada ao caso por volta das 12h.

De acordo com o Portal Pebão, manchas de sangue e o local bagunçado, possíveis indícios de luta corporal, foram encontrados pelas autoridades onde a vítima estava. A partir desse cenário, uma das suspeitas da polícia é de que o homem possa ter sido assassinado de forma violenta.

Por conta das condições que o corpo apresentava, a Polícia Científica, inicialmente, não conseguiu indicar a causa da morte. No entanto, na cena do crime, foi encontrada uma faca ao lado de uma cama, que também estava cercada de sangue, ainda segundo o Pebão. O objeto foi apreendido para passar por perícia.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a instituição informou que " o corpo foi encaminhado para a perícia. Equipes da Delegacia de Homicídios de Parauapebas trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime ".