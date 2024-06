Homem pede copo d’água e furta R$ 850 de estabelecimento comercial em Santarém

Um estabelecimento comercial no bairro Santana, em Santarém, oeste do Pará, foi alvo de um furto registrado pelas câmeras de segurança. O criminoso levou R$ 850 do caixa do local.

VEJA MAIS

Conforme relatos compartilhados nas ​redes sociais, o suspeito entrou no comércio e pediu um copo de água para a atendente, que estava sozinha no caixa. Aproveitando-se do momento em que a funcionária se afastou para buscar a água, o homem observou a movimentação do local e, em seguida, rapidamente furtou o dinheiro do caixa, colocando-o em um dos bolsos.

A gravação das câmeras de segurança mostra o retorno da atendente minutos depois, mas não é possível saber o desfecho do caso, pois logo o vídeo se encerra.

Por nota, a Polícia Civil informou que "equipes da Seccional de Santarém trabalham para identificar e localizar o suspeito do crime".