PC prende suspeitos de envolvimento a roubos contra motoristas de aplicativo no Pará

Edésio Jhonata Souza Petri e José Ricardo Teles Ribeiro foram presos nesta quinta-feira (27), durante uma operação da Polícia Civil deflagrada em Marabá, no sudeste paraense. As investigações têm como objetivo elucidar uma série de roubos praticados contra motoristas de aplicativo ocorri​dos neste mês de junho. Foram cumpridos um mandado de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão criminal, todos expedidos pela 2ª Vara Criminal de Marabá.

Segundo as investigações, os crimes seguiam um padrão: corridas eram solicitadas pelos criminosos e, ao chegarem ao local de embarque, os motoristas eram abordados. Armados com uma pistola, os assaltantes anunciavam o roubo e subtraíam os pertences das vítimas. Em algumas ocasiões, os motoristas eram colocados no porta-malas dos veículos, restringindo sua liberdade. Os próprios bandidos filmavam as ações criminosas.

Durante uma das buscas realizadas em um endereço na Folha 25, a polícia encontrou uma espingarda de fabricação caseira na posse de José Ricardo Teles Ribeiro. Ao ser interrogado, José Ricardo confessou ser o proprietário da arma, alegando que a adquiriu por estar sendo ameaçado de morte por membros de uma organização criminosa. Em flagrante pela posse irregular de arma de fogo, ele foi conduzido à 21ª Seccional Urbana e apresentado à autoridade policial plantonista. As investigações continuam com o objetivo de esclarecer todos os detalhes acerca dos crimes e prender os envolvidos.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.