Suspeito de assaltar motorista de aplicativo em Belém é preso em Ananindeua

Um homem suspeito de estar envolvido em um caso de assalto a um motorista de aplicativo em Belém, foi preso preventivamente em Ananindeua na quarta-feira (29). Conforme a Polícia Civil, o suspeito é investigado pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e extorsão. O caso ocorreu em abril deste ano.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA/DRCO), da PC. Conforme as autoridades, as investigações sobre o caso iniciaram em 1º de abril, quando a vítima denunciou o crime. O relato dá conta que dois homens se passaram por passageiros e solicitaram a corrida por aplicativo. Eles embarcaram na Avenida Magalhães Barata, no centro de Belém, e anunciaram o assalto. Utilizando uma arma branca, os suspeitos mantiveram a vítima refém, por aproximadamente quatro horas, período em que fizeram transferências bancárias de valores existentes nas contas bancárias do motorista, assim como subtraíram o dinheiro que estava com ele e um aparelho celular.

Com o relato e informações fornecidas pelo motorista de aplicativo, a PC iniciou as investigações sobre o caso até que conseguiu identificar um dos suspeitos de participarem do crime. Um pedido de prisão preventiva contra o suspeito foi decretado pela Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém. Conforme a PC, as diligências continuam para identificação do segundo criminoso envolvido na ação criminosa.