Polícia prende segundo envolvido em extorsão e roubo contra motorista de aplicativo em Marituba

Matheus Luigi Reis Silva foi preso preventivamente na terça-feira (4) por crimes de extorsão e roubo contra um motorista de aplicativo em Marituba, na Grande Belém. Matheus é o segundo suspeito preso em relação a esse caso. Na segunda-feira (3), a polícia já havia prendido Kamilly Tavares, também envolvida no crime registrado em 22 de março.

As prisões foram realizadas pela equipe da Seccional de Marituba, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. As autoridades policiais continuam as investigações para identificar todos os outros possíveis envolvidos no crime.

O crime ocorreu quando duas pessoas, fingindo ser passageiras, solicitaram uma corrida que começou no bairro do Aurá, em Ananindeua, e terminou em Marituba, município vizinho. No fim da viagem, um terceiro suspeito surgiu e, junto com as outras duas pessoas, sequestrou o motorista, levando-o para uma área de mata.

A vítima foi mantida como refém das 21h às 3h, sendo forçada a realizar transferências de dinheiro via PIX e tendo seu veículo e pertences roubados durante esse período.

Após intensas investigações, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva de vários suspeitos, incluindo Matheus e Kamilly. O caso segue em andamento enquanto as autoridades trabalham para prender todos os envolvidos e levar justiça à vítima.