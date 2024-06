Polícia Civil prende suspeita de extorsão e roubo contra motorista de aplicativo em Marituba

A Polícia Civil de Marituba​, por meio da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, prendeu na última segunda-feira (3) uma mulher suspeita de envolvimento em um caso de extorsão e roubo contra um motorista de aplicativo. O crime ocorreu no último dia 22 de março, quando duas pessoas, fingindo ser passageiras, solicitaram uma corrida que teve início no bairro do Aurá, em Ananindeua, e termin​ou em Marituba, município vizinho.

No desfecho da viagem, um terceiro suspeito surgiu e, juntamente com os outros dois envolvidos, sequestrou o motorista, levando-o para uma área de mata. A vítima foi mantida como refém das 21h às 3h, sendo coagida a realizar transferências de dinheiro via PIX e tendo seu veículo e pertences roubados durante esse período.

Após investigações, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva de vários suspeitos Kamilly Tavares. Na segunda-feira, com a autorização do Juízo Criminal da Comarca de Marituba e o apoio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), a equipe policial conseguiu efetuar a prisão da suspeita.

As autoridades policiais continuam empenhadas em identificar e prender os demais envolvidos neste crime.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.