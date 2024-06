Dois criminosos são presos por extorsão e sequestro de mulher e bebê em Belém

Dois criminosos foram presos pelo crime de extorsão por meio de sequestro, cometido contra uma mulher e seu filho de um ano, na tarde desta quarta-feira (5), em Belém. O delito aconteceu no dia 24 de janeiro deste ano. Os criminosos sequestraram as vítimas próximo de onde elas moravam e, após um tempo, passaram a extorquir o companheiro da mulher para poder libertar os dois. Segundo as investigações, a quantia exigida pelos suspeitos era de R$ 80 mil.

Os mandados de prisão foram cumpridos por agentes da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA). "A partir disto, os agentes da unidade especializada passaram a investigar o caso e conseguiram identificar dois dos envolvidos no delito. Eles foram presos no início da tarde de hoje, e seguem à disposição da Justiça", informou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

"As investigações feitas pela DRRBA/DRCO [Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado] demonstraram de maneira concreta o envolvimento dos alvos com o crime de extorsão mediante sequestro ocorrido em janeiro. Foi possível coletar elementos que demonstram a presença dos alvos nos locais e também a atuação deles na negociação do resgate com os familiares das vítimas”, ressaltou o titular da unidade especializada, Fausto Bulcão.

A Polícia Civil continua investigando o caso.