PF apreende 23 mil toneladas de minério ilegal no Maranhão; mineradora tem sede em Marabá

Aproximadamente 23 mil toneladas de manganês ilegal - supostamente extraído ilegalmente em Marabá, sudeste do Pará -, avaliadas em quase R$ 30 milhões, foram apreendidas pela Polícia Federal no porto de Itaquí, município do Maranhão, nesta quarta-feira (5). A operação Dólos, que cumpriu mandado de busca e apreensão, teve como alvo uma empresa de mineração, com sede em Marabá. Com apoio da PF do Maranhão, foi apreendida a carga que seria transportada à China, na quinta-feira (6), a bordo de navio mercante.

De acordo com a PF, as irregularidades são a falta de pagamento de impostos e as notas fiscais “esquentadas”, em nome de outra mineradora, de propriedade de um empresário detentor de polos de exportação em Marabá e no Porto de Vila do Conde, em Barcarena. A empresa teve a licença suspensa em maio de 2024 devido às práticas ilegais. A investigação, feita pela PF em Marabá, logo confirmou práticas irregulares pela empresa mineração, com sede em Marabá.

A empresa estaria extraindo irregularmente manganês e exportando para China, segundo a Polícia Federal. O manganês apreendido ficará sob responsabilidade de empresa que opera no porto de Itaquí, como depositária fiel, até que a Justiça defina o destino do minério. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que a carga de minério foi transportada via estrada de ferro, tendo em vista a facilidade do transporte e dificuldade de fiscalização.

VEJA MAIS

Segundo a PF, a recorrência na apreensão de minérios em rodovias paraenses leva os criminosos a buscarem alternativas com menor controle. No Pará, a prática da extração ilegal de minério é recorrente e o combate feito pela Polícia Federal aos garimpos na região é constante. As operações atuais são desdobramentos de outras recentes, como a operação Farra do Manganês, Pertinácia I e II e B8, deflagradas em 2023 e 2024.