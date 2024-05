PF interrompe atividade de mineradora clandestina no sul do Pará

A Polícia Federal deflagrou a operação "12º Elemento" para combater a extração ilegal de manganês em Cumaru do Norte, no sul do Pará. No local onde funcionava uma mineradora clandestina foram encontrados maquinários utilizados no beneficiamento preliminar do minério, além de três caminhões (bi-trem) que aguardavam o carregamento do manganês para transportá-lo.

Durante a operação, realizada na tarde de sábado (26), foram apreendidos dois britadores, duas pás carregadeiras, três caminhões, uma camionete e celulares, além de uma escavadeira hidráulica que estava no local onde era feita a extração do minério. Os bens apreendidos foram estimados em mais de R$ 6 milhões.

A mina fica dentro de um Projeto de Assentamento do Incra, na divisa com a Terra Indígena Kayapó (cerca de 1,5 km da TI). Além da degradação ambiental ocorrida no próprio local, a contaminação do solo e lençóis freáticos pode refletir no equilíbrio ambiental dentro da Terra Indígena.

LEIA TAMBÉM:

Ainda segundo a PF, as investigações agora prosseguem no sentido de identificar o responsável pela mineradora clandestina, assim como o destinatário do minério. Os trabalhadores do local foram ouvidos e liberados. Ninguém foi preso. O manganês é o 12º elemento químico mais abundante na crosta terrestre, fato que inspirou o nome da operação (Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Marabá).