Adolescente de 15 anos é morta a facadas em Conceição do Araguaia

A jovem Dafny Silva dos Santos, de apenas 15 anos, foi encontrada morta na tarde de quinta-feira (27), dentro de uma residência na rua 18 do setor Emerêncio, em Conceição do Aragu​aia, no Sul do Pará. O corpo da adolescente apresentava marcas de facadas. Até o momento, a motivação para o crime permanece desconhecida, e não há confirmação se a jovem vinha sofrendo ameaças que pudessem ter culminado em seu assassinato.

Equipes da Polícia Militar realizavam rondas quando foram acionadas, via Núcleo Integrado de Operações (Niop), para verificar uma ocorrência de esfaqueamento no endereço mencionado. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a veracidade das informações recebidas.

Testemunhas relataram à polícia que o crime foi cometido por dois homens que estavam em uma motocicleta sem placa de identificação. Segundo as testemunhas, o piloto da motocicleta era alto e magro, enquanto o ocupante da garupa era baixo e forte. Ambos usavam capacetes e fugiram em direção desconhecida após o crime.

Além da Polícia Militar, equipes da Polícia Civil estiveram no local realizando o levantamento de informações sobre o homicídio. O corpo da jovem foi removido por uma funerária local.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou que está apurando as circunstâncias do homicídio de Dafny Silva dos Santos. “Equipes da delegacia de Conceição do Araguaia trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime”, declarou a PC em nota.

Denuncie

A polícia pede a colaboração da população para esclarecer o caso. Qualquer informação que possa ajudar nas investigações deve ser encaminhada ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.