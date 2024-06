Homem é preso por estupro e homicídio de jovem no Pará

Vitor Manoel de Sousa foi preso na manhã desta quinta-feira (27), na zona rural de Novo Progresso, sudeste do Pará, pelos crimes de estupro e homicídio qualificado contra Maria Clara dos Santos Sousa, de 19 anos, conhecida como “Boneca”. Os crimes ocorreram em janeiro deste ano em Nova Ipixuna, também no sudeste do estado. A jovem foi encontrada morta, sem roupas e com sinais de violência sexual, jogada em uma poça de lama.

Na época, uma testemunha se apresentou à polícia com mensagens do suspeito, indicando a localização do corpo. Vitor Manoel seria casado e a polícia investiga se esse detalhe tem alguma relação com os crimes.

Segundo a polícia, após fugir e pas​sar por vários municípios e estados, incluindo Tocantins e Goiás, Vitor Manoel foi localizado em Novo Progresso, no Pará, cerca de 1.400 km do local do crime. Ele foi encaminhado ao Sistema Penitenciário e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Relembre o caso

O corpo de Maria Clara dos Santos Sousa foi encontrado na tarde de 16 de janeiro deste ano, próximo à PA-150, em Nova Ipixuna. A jovem estava sem roupas, com sinais de violência sexual, jogada em uma poça de lama.