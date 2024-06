Homem que estava foragido da justiça é preso por estupro de vulnerável em Curionópolis

Um homem suspeito de estupro de vulnerável foi preso nesta terça-feira (25), na Chácara Macedo, na zona rural de Curionópolis, no sudeste paraense.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Única de Curionópolis no dia 28 de maio. O mandado foi cumprido pela Polícia Civil, que localizou o homem após investigações.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido e, em seguida, colocado à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre o caso, como as circunstâncias do crime, por exemplo.​