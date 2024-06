PC prende quatro suspeitos de estupro de vulnerável praticados em Belém e Vigia de Nazaré

A Polícia Civil prendeu quatro pessoas investigadas pelo crime de estupro de vulnerável, praticados em Belém e também no município de Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará. O cumprimento dos mandados de prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (25/06), na capital paraense, como resultado da operação 'Girassol'.

Os quatro presos já haviam sido indiciados por violência sexual contra vulneráveis em casos que não possuem relação entre si. As ordens judiciais contra os investigados foram expedidas pelo Juiz Titular da 1ª Vara de inquéritos policiais e medidas cautelares de Belém.

“A operação foi uma ação conjunta com foco em capturar indiciados que cometeram crimes contra menores. O resultado de êxito que tivemos demonstra o compromisso que a PC tem em combater esse tipo de delito e transmite para a população que criminosos capazes de cometer tais atos não sairão impunes e serão devidamente detidos e encaminhados à Justiça", diz o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Segundo as investigações, entre os detidos há um homem que abusou sexualmente de seis vítimas. Elas tinham entre 9 e 15 anos e o investigado também as obrigava a assistir vídeos pornográficos. Não há detalhes sobre quais presos cometeram o crime em Vigia e quais ocorreram em Belém.

“Também capturamos outro homem que foi indiciado por ter abusado do próprio filho. A criança tinha 5 anos de idade quando o caso ocorreu e ela acabou sendo infectada por uma doença devido aos abusos”, acrescentou Daniela Ambrósio, delegada responsável pela operação.

Para a ação, foram destacados agentes da Polícia Científica e três unidades da PCPA, sendo elas a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) da Santa Casa, Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPID) e o Grupo de Trabalho de Vulneráveis (NIP/PCPA).