Suspeito de tentar matar várias pessoas atropeladas é preso em Tucumã

O suspeito por tentativa de homicídio qualificado Marcos Vinicius Curvelo de Souza foi preso na última quarta-feira (26/06), em Tucumã, município do sul do Pará. De acordo com a polícia, após o show da banda Calcinha Preta no município, na madrugada do dia 11 de dezembro do ano passado, Marcos teria tentado atropelar várias pessoas com a caminhonete que dirigia. Ele ainda fez disparos de arma de fogo que atingiram uma pessoa.

O suspeito tinha um mandado prisão preventiva cumprido no final da noite de quarta. Agentes da Delegacia de Tucumã, vinculada à Superintendência Regional do Alto Xingu, apreenderam também a caminhonete que Marcos Curvelo dirigia. O modelo é uma Hilux branca (placa RWN-5F46). Marcos está à disposição do Poder Judiciário. O veículo foi apreendido por conta de um mandado de busca e apreensão.

A defesa do suspeito, o advogado Calil Souza, informou ao site Fato Regional, que Marcos é inocente. “A defesa do Sr. Marcos Vinícius, por meio de seu advogado Dr. Calil Souza, salienta em informar que o acusado em questão se declara inocente, no dia do fato ele se encontrava em outra localidade e sua caminhonete estava em posse de seu funcionário. Ademais, no momento oportuno será comprovado a sua inocência”.

*Com informações do portal Fato Regional.