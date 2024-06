PC prende suspeito de balear atual da ex-mulher e matar irmão e pai da vítima em Novo Repartimento

Junicleio Diniz dos Santos foi preso suspeito de atirar no atual companheiro da ex-mulher e também assassinar o irmão e o pai da vítima, no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A captura do suspeito ocorreu na madrugada de domingo (23/06), na Vila da Pista da Ciex, onde tudo ocorreu. De acordo com as informações iniciais, as vítimas foram identificadas como Luiz Cláudio Ferreira Rocha, Matheus Miranda da Rocha e Flávio Miranda.

Segundo o portal Correio de Carajás, a tentativa de homicídio e os dois assassinatos ocorreram na noite de sábado (22), quando Luiz Cláudio e os dois filhos, Matheus e Flávio, estavam em um bar. Testemunhas relataram que Junicleio teria chegado armado com um revólver calibre 38 na intenção de matar Flávio, que atualmente está em um relacionamento com a ex-mulher do suspeito.

Após disparar contra as três vítimas, Junicleio teria sido atingido com um disparo feito por Flávio, que também estava com uma arma de fogo no local. Mesmo ferido, Junicleio conseguiu fugir. Luiz Cláudio morreu no local e o filho Matheus morreu a caminho da UPA, após ser socorrido. Flávio foi encaminhado com vida para a UPA de Novo Repartimento e depois foi transferido para o Hospital Regional de Tucuruí.

VEJA MAIS

Depois de receberem as informações sobre o crime, policiais militares e civis iniciaram as buscas por Junicleio, que viajava em um veículo. Os agentes conseguiram encontrar e prender o suspeito. Como ele estava ferido no lado direito do peito, devido ao tiro, foi encaminhado para a UPA de Novo Repartimento. Uma arma de fogo e munições foram apreendidas com o suspeito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.