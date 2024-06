Homem é baleado dentro de bar em Novo Progresso

Um homem identificado como Geovane Amaral foi vítima de uma tentativa de homicídio, no momento em que ele estava em um bar, na rua Belém, bairro Tom da Alegria lll, em Novo Progresso, no sudoeste paraense.

De acordo com informações de testemunhas à polícia, dois homens armados chegaram ao estabelecimento e efetuaram, pelo menos, seis disparos de arma de fogo contra a vítima. Logo em segui​da, os suspeitos fugiram, sem que fossem identificados.

Os disparos atingiram a mão e os pés do rapaz. Geovane foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levado ao Hospital Municipal de Novo Progresso. O estado de saúde dele é desconhecido.

Segundo a polícia, no local do crime, foram encontrados estojos de cartuchos calibre 9mm. A Polícia Civil investiga o crime e realiza diligências na tentativa de localizar os autores da tentativa de homicídio. Com informações do site Folha do Progresso.