Suspeito de envolvimento em tentativa de roubo à joalheria morre em ação da polícia no Pará

Um homem não identificado morreu durante uma ação policial na manhã da última quinta-feira (21), na zona rural de Novo Progresso, no sudoeste paraense. Conforme as autoridades, o homem seria membro de um grupo criminoso envolvido em uma tentativa de roubo a uma joalheria daquele município. O trabalho conjunto das polícias Militar e Civil resultou ainda na apreensão de armas de grosso calibre, munições e veículos, incluindo um blindado.

VEJA MAIS

Segundo a polícia, os suspeitos estavam escondidos em uma residência, na qual havia armas e munições. Ao notarem a presença da polícia, eles fugiram para uma área de mata. Na versão da polícia, os criminosos iniciaram disparos de fuzil contra os agentes. E, durante a ação repressiva, um dos envolvidos na tentativa de roubo foi atingido por um disparo e morreu no local, enquanto os outros conseguiram adentrar para outras áreas da mata. Nenhum dos policiais envolvidos na operação ficou ferido.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, elogiou a ação que resultou na apreensão de armamento e evitou com que uma ação criminosa se concretizasse. “Nossos policiais foram ágeis e tiveram a tomada de decisão acertada, desde quando tomaram conhecimento do fato até as diligências que derivou em êxito. Isso mostra a força que o sistema de segurança pública tem e como ele tem se preparado para agir em situações como esta. Agora teremos o trabalho de investigação para apurar como esse grupo estava agindo e identificar outros possíveis participantes”, apontou.

Materiais apreendidos

Na residência localizada dentro da mata, foram apreendidos 9 carregadores de fuzil 5,56, 2 carregadores de fuzil .30, 5 carregadores de pistola 9mm, 1 saco de munições contendo 66 munições de 9mm, 1 saco contendo 94 de .30, 1 saco contendo 300 munições de 5,56, 1 pistola marca taurus, 9 mm, 1 Magal .30, 2 fuzis colt ar15 , 1 fuzil T4, além de dois veículos, sendo 1 hylux prata e 1 SW4 blindada, e também balaclavas e ligas de elástico. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para procedimentos cabíveis.

Reforço ​policial

Equipes locais das Polícias Militar e Civil seguem em diligências ininterruptas para localizar e prender os demais envolvidos. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar também estão sendo enviadas em uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) para reforçar as buscas. As investigações por meio da Polícia Civil também seguem em andamento para esclarecer todos os fatos.