Restaurante vegano é invadido por assaltantes no bairro da Batista Campos, em Belém

Um restaurante vegano foi invadido por assaltantes na madrugada desta quarta-feira (20), no bairro da Batista Campos, em Belém. Na ação, os criminosos levaram diversos aparelhos celulares do estabelecimento. Não se sabe, até o momento, de quanto foi o prejuízo aos proprietários do restaurante.

Em nota divulgada nas redes sociais, o restaurante detalhou sobre o furto. "Devido à invasão e roubo de celulares nesta madrugada no Govida, nossa equipe estará com dificuldades de conectar com nossos meios de comunicação diários", informou o estabelecimento por meio de uma página na internet.

O restaurante, no entanto, não informou mais detalhes sobre a ação dos suspeitos, que prejudicou o desenvolvimento do trabalho. "Estamos trabalhando para resolver a situação o quanto antes", completou a nota do estabelecimento. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.