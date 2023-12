Clientes e funcionários de motel são feitos reféns por homens armados, em Belém

Cinco homens armados fizeram clientes e funcionários de um motel reféns na noite da última terça-feira (19), na Avenida Transmangueirão, no bairro do Una, na Grande Belém. Conforme as informações iniciais, eles teriam se passado por clientes e pretendiam fazer um arrastão no local. Três suspeitos foram presos e dois conseguiram fugir.

Segundo o que foi relatado por funcionários do estabelecimento, tudo teria ocorrido por volta de 22h30 da noite. Os cinco suspeitos chegaram em um carro por aplicativo e teriam solicitado um quarto, como se fossem clientes. Ao ter acesso a parte de dentro do motel, os suspeitos anunciaram o assalto e renderam os clientes que estavam nos quartos, assim como os funcionários que trabalhavam no momento da ação criminosa.

Conforme populares, uma pessoa dentro do motel teria conseguido acionar a Polícia Militar e informar sobre o assalto. Equipes da PM chegaram ao local enquanto os suspeitos ainda estavam dentro do estabelecimento e os homens pegaram clientes de reféns, enquanto negociavam com os policiais. Uma das exigências para que as vítimas fossem liberadas é que a imprensa estivesse no local. Cerca de 15 minutos após o início da negociação, os três suspeitos que não conseguiram fugir se entregaram.

Com eles foram apreendidos uma arma de fogo, aparelhos celulares, carteiras porta cédulas e outros pertences que seriam das vítimas. Segundo a PM, os dois suspeitos que conseguiram fugir estavam com um simulacro de arma de fogo e também com outros bens pessoais roubados de clientes. Após a autuação, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da Marambaia.