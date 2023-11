Homem é preso após manter mulher refém e assaltar uma farmácia no bairro da Pedreira

Um homem, ainda não identificado, foi preso após tentar roubar uma farmácia e fazer uma mulher de refém, na manhã desta terça-feira (7), no bairro da Pedreira, em Belém. O caso ocorreu na travessa Lomas Valentina entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval. O suspeito do crime foi rendido por um policial à paisana, que estava passando pelo local no momento da ação.

Na fuga do estabelecimento onde o assalto foi realizado, o suspeito se deparou com o militar que o conteve e deu voz de prisão. De acordo com testemunhas que estavam no local, o homem estava realizando o assalto com um simulacro e, para se defender, abordou a moça e a fez de escudo humano. Em vídeos, que circulam pelas redes sociais, é observar o tumulto que logo se formou no momento em que a mulher estava sendo mantida refém.

Após alguns minutos de negociação, o suspeito se rendeu e foi detido ainda no local pelo policial. Quem passava pelo local no momento se assustou com a cena e observava de longe. Ainda nos registros das redes sociais, algumas pessoas relataram ter ouvido tiros, que teriam sidos disparados pelo militar. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Militar e à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.