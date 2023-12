Manoel Soares tem casa assaltada e entra em luta corporal com bandido; vídeo

Imagens de circuito de segurança da casa de Manoel Soares foram divulgados na internet, nesta terça-feira (19). Cenas chocantes mostram um suspeito invadindo a residência do apresentador na noite de ontem (18). As primeiras imagens foram divulgadas pelo A Tarde é Sua, da Rede TV!, e mostram Manoel no local com quatro, de seus seis filhos, o genro e uma ajudante. A esposa do artista, Dinorah Rodrigues, não estava em casa.

Um criminoso abordou a colaboradora de Manoel na calçada, dando voz de assalto e em seguida, ela foi obrigada abrir a residência para ele. O homem mandou as pessoas deitarem no chão e pegou os celulares das pessoas que estavam no local. Manoel então apareceu e começou a conversar com o assaltante, visando verificar se estava armado e retirá-lo da casa para deixar a família segura. Ao sair ir para o quintal, Manoel não viu nenhum comparsa dando cobertura e entrou em luta corporal, conseguindo imobilizar o bandido e chamando a polícia em seguida.

Em nota, pelo perfil no Instagram, o artista afirmou que está bem e ao lado da família. Além disso, ele diz não incentivar reações a assalto. O assaltante foi preso.

"A assessoria de imprensa de Manoel Soares comunica que tanto o apresentador quanto sua família encontram-se em segurança e bem. Na noite de segunda-feira, dia 18, foram alvo de uma tentativa de assalto em sua residência, felizmente, o assaltante foi detido. Manoel ressalta que não incentiva reações a assaltos e, que diante da circunstância excepcional, agiu em legítima defesa para proteger seus familiares. Ele espera que o assaltante responda de acordo com a lei. Agradecemos a todos pela preocupação", diz a nota.