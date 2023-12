Tentativa de assalto assusta participantes de formatura em clube na avenida Augusto Montenegro

Uma tentativa de assalto foi registrada em um clube, localizado na avenida Augusto Montenegro, em Belém, na noite deste domingo (17), e causou momentos de tensão. No local, era realizada a formatura de alunos de uma escola particular. Um vídeo que circula na internet mostra os alunos na boate do clube. As primeiras informações indicam que eram sete homens.

A Polícia Militar foi acionada, mas os bandidos fugiram. Na manhã desta segunda-feira (18), o diretor de Marketing do clube, Jorge Sauma, deu entrevista à Redação Integrada de O Liberal. “Houve uma tentativa de assalto, mas os seguranças do clube foram bem ágeis e tiveram muita habilidade em conduzir a situação”, afirmou. A Polícia Militar chegou com rapidez ao local, mas os bandidos já haviam fugido. A ação ocorreu por volta das 22 horas.

Ele contou que, atrás do clube, há uma área de ocupação, por onde os bandidos acessaram o terreno do clube. “Eles tentaram entrar na boate para render os participantes da colação, mas não conseguiram. Os seguranças combateram logo no início”, contou. “Os bandidos não entraram na boate”, afirmou.

Durante a ação dos assaltantes, circulou a informação da tentativa de assalto e isso deixou as pessoas assustadas. Havia muita gente no clube. “Quando anunciaram que estava havendo uma tentativa de assalto as pessoas ficaram nervosas. E houve um pequeno pânico”, disse Jorge Sauma. Para espantar os assaltantes, os seguranças do clube fizeram disparos de arma de fogo, mas ninguém se machucou. Passado esse momento, “a festa continuou até o final”, disse o diretor de Marketing. Circularam informações de que eram sete assaltantes. “Mas a gente não sabe ao certo”, afirmou.