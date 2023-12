Idoso de 81 anos imobiliza e bate em ladrão após tentativa de assalto; vídeo

Um idoso de 81 anos foi vítima de uma tentativa de assalto em uma farmácia no Jardim Novo Mundo, em Goiânia (GO), no início da noite de domingo (10). No entanto, o idoso reagiu, conseguiu imobilizar e bater no ladrão.

Segundo funcionários da farmácia, o homem entrou no estabelecimento como se fosse um cliente, foi até o balcão e perguntou se tinha remédio para diabetes. O idoso, que estava no caixa, comprou um remédio e guardou o dinheiro no bolso, que havia acabado de sacar.

As câmeras de segurança registraram o momento em que o ladrão tenta pegar o dinheiro do bolso do idoso. O idoso percebeu a ação do suspeito, o derrubou no chão e começou a bater nele.

Apesar de ter sido imobilizado, o ladrão conseguiu escapar do idoso, pegou o celular de um funcionário que estava embaixo do computador do caixa e tentou fugir. No entanto, no momento em que o ladrão fugia, a Polícia Militar chegou ao local e o prendeu.

Os policiais recuperaram o celular roubado e levaram o suspeito para a Central de Flagrantes, onde ele foi preso em flagrante pelo crime de roubo qualificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, Editora Web)