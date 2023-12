Com cortes na boca, deputada Tabata Amaral relata tentativa de assalto

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) sofreu uma tentativa de assalto neste sábado (9), no centro de São Paulo. Em relato compartilhado em suas redes sociais, a deputada descreveu que uma pessoa quebrou com um soco o vidro do carro onde estava, o que causou estilhaços que cortaram sua mão e boca.

A deputada, visivelmente afetada, explicou que conseguiu evitar que a pessoa levasse seu celular ao jogá-lo no chão do carro. Ela expressou ainda sua indignação com a violência na capital paulista, dizendo que “essa não é a São Paulo na qual deseja criar seus filhos e trabalhar”.

A tentativa de assalto ocorreu pouco tempo após um caso similar envolvendo a jornalista Juliane Massaoka, vítima de uma tentativa de assalto ao vivo enquanto estava na Avenida Paulista, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.

A deputada, possível candidata à prefeita de São Paulo nas eleições de 2024, também falou sobre a falta de políticas públicas efetivas de segurança. “Tô bem, mas muito chateada e com mais vontade de mudar essa situação horrível que vem tomando conta da nossa cidade”, disse.