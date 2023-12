Jogo do Tigre: influenciadora Noelle Araújo deixa a delegacia para fazer exame de corpo de delito

A influencer Noelle Maria de Araújo Lopes deixou a Seccional do Comércio, no final da manhã desta terça-feira (19), para fazer exame de corpo de delito. Ela é apontada, pela Polícia Civil do Pará, como a pessoa que comanda o esquema criminoso de divulgação do ‘Jogo do Tigre’, proibido no Brasil.

Noelle Araújo na Seccional do Comércio (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Em três meses, segundo o delegado Daniel Castro, diretor de Polícia Metropolitana, Noelle movimentou R$ 23 milhões. As investigações também apontam que ela está envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro através da sua boate Palazzo, “a melhor casa de entretenimento adulto do Estado do Pará”, como está definida no seu site oficial.

Noelle Araújo na delegacia (Foto: Igor Mota | O Liberal)